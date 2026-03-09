ウクライナのゼレンスキー大統領はイランによる無人機攻撃への対策として、専門家グループを中東に派遣する意向を示しました。ゼレンスキー大統領は8日、交戦が続く中東情勢を巡り、無人機攻撃対策の専門家グループを9日にも中東に派遣する考えを明らかにしました。ウクライナメディアによりますと、ロシアとの戦闘で培った無人機迎撃の経験を持つ軍の関係者らが派遣され、湾岸諸国に対して対策のノウハウを共有するとみられていま