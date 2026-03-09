天皇ご一家は8日、WBCの1次ラウンド、日本対オーストラリア戦を観戦されました。夕方、ご一家は東京ドームを訪問されました。野球の国際試合の「天覧試合」は60年ぶりで、ご一家は大きな歓声と拍手に笑顔で会釈をし、貴賓席から観戦されました。説明役を務めた侍ジャパンの前監督・栗山英樹さんによりますと、ご一家は次々と技術的な質問を重ね、愛子さまは「ホームランが見たいです」と期待されていて、吉田正尚選手の逆転ホーム