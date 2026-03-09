野球日本代表「侍ジャパン」は８日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（東京ドーム）に４―３で競り勝ち、３連勝で決勝ラウンド進出を決めた。開幕から快音が出ていない主力の近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）はこの日も４打数無安打。打順変更で流れを変える１本が期待されたが、トンネルの出口は見えなかった。２戦目まで大谷翔平（３１＝ドジャース）のすぐ後を打つ２番で起用されたが、この日は鈴木（カブス