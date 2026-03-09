プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「レモンクリームパスタ」 「ブロッコリーのマヨサラダ」 「鶏肉のカレースープ」 の全3品。 具材は少なくてもおしゃれでサッと出来上がるパスタがメインの献立です。【主食】レモンクリームパスタ レモンの酸味効果で見た目よりもさっぱりとした味のパスタです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：1026Kcal レシピ制作：料理家森岡 恵