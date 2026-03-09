おととしの能登半島地震以降、初めてとなった石川県知事選挙は、新人で前の金沢市長・山野之義氏が、自民党などが推薦した現職の馳浩氏を破り初当選を果たしました。初当選を果たした山野之義氏「皆さんの期待をしっかり受け止めて、期待に応える知事の仕事をしていく。そのことに尽きる」山野氏は金沢市出身の63歳。金沢市長を3期11年務めた後、保守三つ巴の激戦となった4年前の県知事選に立候補し敗れました。今回は「県民目線」