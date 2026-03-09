8日、中東から退避した日本人らを乗せたチャーター機が成田空港に到着し、退避した人からは安堵（あんど）する声が聞かれました。午後8時ごろ、UAE＝アラブ首長国連邦とオマーンに滞在していた日本人など107人を乗せたチャーター機が、成田空港に到着しました。大学生（卒業旅行でドバイ訪問）：やっと帰って来られたっていう安心感が一番大きい。（上空で）ミサイルを迎撃しにいっているみたいな瞬間を初日に見て、どういう状況な