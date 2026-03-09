富山市で車同士が衝突し親子2人が死亡した事故で、車を運転していた26歳の男が危険運転致死の疑いで逮捕されました。危険運転致死の疑いで逮捕されたのは舟橋村の会社員・杉林凌容疑者（26）です。富山中央警察署によりますと杉林容疑者は7日、普通乗用車で富山市の国道8号交差点に法定速度を超えるスピードで赤信号を無視して進入し、軽乗用車と衝突して2人を死亡させた疑いです。この事故では軽乗用車を運転していた富山市の会社