中東情勢の悪化で現地から退避した日本人らを乗せたチャーター機が、8日夜、成田空港に到着しました。仕事でドバイにいた女性（70代）「泊まっていたホテルにミサイルのデブリ（破片）が落ちました。 帰る予定がずーっと帰れなくて、飛行機会社や時間を変えたりしたんですけど、キャンセル、キャンセル、キャンセルで。よかったです。帰ってこられて」オマーンを出発した日本政府のチャーター機は8日夜、成田空港に到着しました。