イランメディアは、最高指導者を選出する専門家会議が、殺害されたハメネイ師の後継者候補について「大筋で合意した」と伝えました。イランメディアによりますと、最高指導者を選出する権限を持つ「専門家会議」のメンバーが8日、殺害されたハメネイ師の後継候補について大筋で合意したと述べました。一方で、選出には「いくつかの障害が残っている」と述べ、最終調整が続いていることを示唆しました。後継者選びをめぐっては、次