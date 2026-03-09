ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボードのスロープスタイルで優勝した女子の深田茉莉（ヤマゼン）選手と、男子の蘇翊鳴（スウイーミン）選手（中国）が７日、冬場の活動拠点としている中国河北省張家口で開かれた金メダル獲得を祝う式典に出席した。２人を指導した佐藤康弘コーチも参加し、駆けつけた中国人ファンから祝福を受けた。（張家口出水翔太朗）ミラノ大会では、蘇選手がスロープスタイルで優勝を決めた後、佐藤コ