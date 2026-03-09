現地３月８日に開催されたスコティッシュカップ準々決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、宿敵レンジャーズと敵地アイブロックスで対戦。日本代表２人が揃って先発した。注目のダービーの27分、前田が左サイドからの低いクロスに反応。身体を投げ出してダイビングヘッドを試みるが、上手くボールに当てられない。２か月ぶりの得点を目指す前田は、35分にはCKの流れからヘッドで押し込み、ネットを揺らすも、オ