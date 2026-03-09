川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は8日の最終日12Rで優勝戦が行われ地元・川口の高橋義弘（43＝29期）が好スタートから先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。昨年に続く連覇を達成すると同時に当大会4Vを達成した（G1は5V）。2着に岩見貴史、3着は永井大介が入った。表彰式で高橋は開口一番「自分が一番、信じられないです」と偽らざる心境を語った。試走タイムが山田達也と同じ7番目の3秒31だったこともあり「何