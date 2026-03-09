８日、湖北省武漢市の小学校で、フラワーアレンジメントを学ぶ親子。（武漢＝新華社配信／趙軍）【新華社武漢3月8日】国際女性デーの8日、中国各地でさまざまなイベントが行われた。８日、河南省焦作市博愛県で、パフォーマンスを披露する住民。（焦作＝新華社配信／程全）８日、江蘇省連雲港市の幼稚園で、国際女性デーのイベントに参加する親子。（連雲港＝新華社配信／王春）８日、山東省臨沂（りんぎ）市沂南県の活動センタ