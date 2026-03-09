ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは序盤からウクライナ勢が好調だ。ウクライナは得意のノルディックスキー距離やバイアスロンでメダルを量産。このうち、７日に行われたバイアスロンの７・５キロ男子スプリント（座位）を制したタラス・ラドは「本当にうれしい。チームにとって大きな成果。素晴らしい」と喜んだ。雪が柔らかく、板が沈んでしまうような難しいコース条件だったが、その分、２回の射撃を満射で乗り切った