2人組の音楽ユニット「HONEBONE」が歌に乗せて自転車の安全運転を訴えました。4月から自転車の違反者に「青切符」の交付が導入されるのを前に、東京・北区のJR赤羽駅前で自転車のルールを学ぶイベントが開かれました。イベントには「HONEBONE」が参加し、自転車を運転中の「ながらスマホ」の危険性などを訴える歌で注意を呼びかけました。