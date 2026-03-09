エールディヴィジ 25/26の第26節 イーグルスとトウェンテの試合が、3月8日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはリコネル・マーガレット（MF）、ビクトル・エドバルセン（FW）、ソーレン・テングステッド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはソンドレ・オージャセテル（MF）、サム・ラマース（FW）、ダ&#