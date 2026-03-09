エールディヴィジ 25/26の第26節 フォルトゥナ・シッタルトとテルスターの試合が、3月8日22:30にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。 フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはネックビー・ソーリソン（