BE:FIRSTが5月6日(水)発売のニューシングルより、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日(月)に先行配信する。2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。