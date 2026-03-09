天皇ご一家は、昨夜WBC日本対オーストラリア戦を観戦されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、昨夜、東京ドームでWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの日本対オーストラリア戦を観戦されました。野球の国際試合での「天覧試合」は60年ぶりで、ご一家の入場に場内からは大きな拍手が起こりました。ご一家は、説明役の日本代表前監督・栗山英樹さんに熱心に質問しながら観戦し、7回、吉田正尚選手のホームランの際には、長く