筆者の子どもが街のサッカークラブに参加したことは、以前のみんなのケータイにてご紹介した通りです。 子どもが参加しているサッカーチームの練習場所や時間帯は、学習塾やプール教室などのように、場所や時間帯が予め固定されておらず、練習場所や時間帯は日によってバラバラです。たとえば、土曜日は午前中に近所のサッカーグラウンドで、日曜日は午後から近所の小学校で練習など