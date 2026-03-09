よく目にするようになった「電動エアダスター」。エアでゴミやホコリを吹き飛ばすアレ。現在はすっかり定番製品カテゴリーとなっている。性能も上がって価格が下がってきたので購入してみた。 買ったのはサンワサプライの「電動エアダスター 品番:200-CD080」だ。サンワダイレクト税込価格は6480円だった。 サンワサプライ「電動エアダスター 品番:200-CD080」は充電式のハンディな電動エアダ