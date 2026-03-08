能登半島地震以降、初めてとなった石川県知事選挙は、新人で前の金沢市長・山野之義氏が、自民党などが推薦した現職の馳浩氏を破り初当選を果たしました。山野氏は金沢市出身の63歳。金沢市長を3期11年務めたあと、保守三つ巴の激戦となった4年前の県知事選に立候補し僅差で敗れました。今回は「県民目線」での県政運営を訴え、現職との大接戦を制しました。一方、馳氏は、高市総理が応援に入るなど、中央とのパイプを強調しました