◇スピードスケート・世界選手権最終日（2026年3月8日オランダ・ヘーレンフェイン）短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門の後半2種目を行い、今大会限りで現役を退く女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は総合3位に入った。レース後には、高木、マルティナ・サブリコバ（チェコ）の引退セレモニーが行われた。インタビュアーから「ファンに伝えたいことは？」と聞かれると「ありがとう、そしてさような