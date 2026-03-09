WBC3勝目…「みなさんまた明後日」■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアに4-3で勝利。1位通過を決めた。大谷翔平投手は日付が変わる直前にインスタグラムを更新。3勝目を報告するとともに、山本由伸投手をイジッた。侍ジャパンは拙攻でホームが遠かったが、7回2死から吉田正尚外野手の2ランで逆転。8回には大