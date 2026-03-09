【ヤマハ YZR500 (0W98) “1988 WGP500 チャンピオン”】 3月9日 出荷開始 価格：4,620円 ハセガワは3月9日に、プラモデル「ヤマハ YZR500 (0W98) “1988 WGP500 チャンピオン”」再販分の出荷を開始する。価格は4,620円。 本商品は、1988年のWGP500で、エディ・ローソンを3度目のワールドチャンピオンへと導いた「ヤマハYZR500」をキット化したもの。フレー