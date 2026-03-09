侍ジャパンの大谷翔平（ドジャース）が８日、自身のインスタグラムを更新した。この日行われたＷＢＣ１次ラウンド第３戦オーストラリア戦では３打数０安打。７回は四球、８回は敬遠され場内から大ブーイングが起きた。試合後、ベンチから出て得点を喜ぶ様子などの写真を「みなさんまた明後日（あさって）」というシンプルな文言とともに「☆☆☆」を添えて投稿。☆は勝利数を示しているようで、大会が始まってから１つずつ増