ニッポン放送の吉田尚記（ひさのり）アナウンサーが９日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、３月末で退社することを報告した。８日夜に生放送された同局系「ミューコミＶＲ」（日曜・後１１時半）でも発表した。「先ほど、２０２６年３月８日の『ミューコミＶＲ』生放送内でもお伝えさせていただきましたが、改めてこちらでもご報告させてください。私、吉田尚記は、２０２６年３月３１日をもって、まる２７年間お世話になっ