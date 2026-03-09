コラムニストの神足裕司（こうたり・ゆうじ）さんが８日、病気で死去した。６８歳だった。告別式は近親者で行う。喪主は妻、明子さん。広島市出身。学生時代からライター活動を始め、イラストレーターの渡辺和博さんとの共著「金魂巻」や漫画家の西原理恵子さんとの共著「恨ミシュラン」がベストセラーになった。テレビやラジオなど幅広い分野で活躍し、塚本晋也監督の映画「六月の蛇」にも出演した。２０１１年にくも膜下出血