「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン４−３オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンが吉田正尚外野手の逆転決勝２ランで３連勝。プールＣ１位通過を決めた。この結果により、オーストラリアは２勝１敗。台湾に敗れて１勝２敗となっていた韓国にも自力での１次リーグ突破の可能性が残った。韓国のスポーツソウルも「韓国に希望あり！日本がオーストラリア撃破」と速報。「韓国