3月8日（日）夜 11:25〜11:55 放送ジェシーの趣味嗜好丁半博打！SixTONESジェシーにまつわる2択のお題を出題！本人が選んだ答えを当てろ！常人離れした発想で一同困惑!?ジェシーの意外な一面が続々と明らかに!?浜田とはどんな関係性なのか？脅威のコミュ力でまさかの人物とご飯会!?外せば電流ビリビリ！手元の駒札がなくなると大親分の浜田に借りることに…あの男の悲鳴が響き渡る事態に!?果たして、ジェシーを理解できるのは誰な