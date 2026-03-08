1次ラウンド・プールCオーストラリア戦野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。大谷翔平（ドジャース）は日付が変わる直前にインスタグラムを更新。3連勝を伝え、ストーリー機能ではドジャースの後輩・山本由伸投手をいじった。投稿では勝利直後とみられる場面や試合前の岡本を中心にした円陣、整列の写真を投稿。文面には「