石川県知事選で初当選を決め、万歳する山野之義氏（中央）＝8日深夜、金沢市任期満了に伴う石川県知事選は8日投開票され、無所属新人で自民党出身の元金沢市長山野之義氏（63）が、現職馳浩氏（64）＝自民、維新推薦＝ら無所属2氏を破り初当選を確実にした。馳氏との激しい保守分裂選を制し、前回選の雪辱を果たした。馳氏は、自民総裁の高市早苗首相が現地入りする異例の支援を受けたが及ばなかった。2024年元日の能登半島地