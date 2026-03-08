ニューカッスルの指揮官エディ・ハウの視線はすでにミッドウィークに行われるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16へ向いているようだ。ニューカッスルは7日にホームで行われたFAカップ5回戦でマンチェスター・シティに1-3で敗れ、カップ戦から姿を消すことになったが、下を向いている暇はなく、今月はまだまだビッグマッチを残している。そしてその中でも同監督がニューカッスル史上最大の試合になると語ったのが、10日に控