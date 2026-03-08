米国代表で２年連続サイ・ヤング賞の左腕、タイガースのタリク・スクバル投手が８日、代表に残留して今後のＷＢＣの試合で再登板する可能性を示唆した。複数の米メディアが報じた。スクバルは７日（日本時間８日）、Ｂ組の英国戦に先発。初回先頭打者に初球先制弾を許したが、その後は１安打しか許さず３回を投げて１失点５三振の好投を披露した。そして登板後に気持ちに変化が出たようだ。地元報道陣に対応し「こんな感情が頭
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. やす子 自衛官訓練で番組欠席へ
- 2. 危険運転致死の疑い ２６歳男を逮捕 きのう親子２人死亡の事故 富山
- 3. 女性遺体写真480枚 元警官を直撃
- 4. 大谷通訳がSNS開設 コメント殺到
- 5. 韓国メディアが侍ジャパンに感謝
- 6. 前園真聖が重傷 テレ東に批判
- 7. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
- 8. 大谷翔平ら選手が天皇陛下に一礼
- 9. ベッキーの旧姓は「日本に4人」
- 10. りくりゅう「カナダに帰ります」
- 1. 危険運転致死の疑い ２６歳男を逮捕 きのう親子２人死亡の事故 富山
- 2. 女性遺体写真480枚 元警官を直撃
- 3. 細菌だらけ? 歯ブラシのNG保管法
- 4. 37歳女が10代少年を誘拐か 逮捕
- 5. 長野市の10歳未満の女の子が麻しん（はしか）に感染 発症前後に市内2か所の飲食施設に滞在 市が注意呼び掛け【長野】
- 6. 出光「エチレン」製造停止の可能性を取引先に通知 中東からのナフサ供給停止が長期に及ぶケースを想定
- 7. 「名代富士そば」の読み方に驚き
- 8. 母子が事故死 子は首の骨折れる
- 9. ノルウェー米大使館で爆発 捜査
- 10. 「ママ死んでもいいよ」娘に驚き
- 1. 可愛いと誤解 婚期逃す人に私見
- 2. 夫婦別姓問題に「結婚するなよ」
- 3. 離婚原因ランキング 最多理由は
- 4. 浴室で女性死亡 体液こびりつく
- 5. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
- 6. 2期目狙う馳浩氏ピンチ…石川県知事選は保守分裂“ラウンド2”「不人気現職vs極右前市長」でカオス極まる
- 7. 高市首相の国会答弁、4割超減
- 8. 予算早期成立、中小企業支援を 地方公聴会、異例の日曜開催
- 9. 石川知事に元金沢市長が当確 首相支援の現職馳氏破り
- 10. お役所の"お決まり文書"に悶絶
- 1. イランの次期指導者「決定」
- 2. マクドナルドCEO試食に酷評の声
- 3. 「トランプ氏から性的暴行」証言
- 4. レバノン側死者は300人を超えに
- 5. 米富豪の「牧場」に少女を埋葬?
- 6. サウジ イランに報復すると警告
- 7. トランプ氏「軍事連合」発足
- 8. 自衛隊機がモルディブに到着
- 9. ハメネイ師後継を選出か イラン
- 10. 米軍の女子小学校の攻撃は誤爆か
- 1. マックが値上げ隠し? 消費者複雑
- 2. 成田空港への新たなルート誕生へ
- 3. 閉館間際に「IFT」を訪ねてみた
- 4. iPhone17e「実質値下げ」に驚き
- 5. 「地頭のよさ」感じる子ども
- 6. 担任決まらぬまま…学校で異常
- 7. ベッドにスマホ 脳がゴミ屋敷に?
- 8. 日本生命の米法人がOpenAIを提訴
- 9. 男女の賃金差、大企業が顕著 勤続年数、昇進で違い
- 10. 数千人が「蒸発」意外な行き先
- 11. 浮気妻を破産に…夫の執念の復讐
- 12. 摘発を逃れる「進化系立ちんぼ」
- 13. アジア太平洋リバースロジスティクス市場は、電子商取引返品増加と循環型経済勢いを背景に、2033年までに2712億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）6.21％で加速する見込みである。
- 14. 育児中で貯蓄500万以下は少ない?
- 15. 楽天モバ最新ルーターの真価検証
- 16. 父のタンス預金が100万円ほど出てきました。申告が必要だと知らず、生活費として少しずつ使ってしまいました。今からでも申告すべきでしょうか？
- 17. ぐっすり眠ろう BAKUNEが20％OFF
- 18. ｢責任ある積極財政｣を批判する学者は何もわかっていない…岸博幸が｢高市首相は長期政権になる｣と考えるワケ
- 19. 東京駅まで約90分「温泉が有名な観光地」がまさかの第1位…一都三県の〈買って住みたい街TOP3〉【ランキング】
- 20. 自宅に「400万円」のタンス預金があります。銀行に入金すると“税務署に連絡がいく”と聞いたのですが、税金を取られることもあるのでしょうか？ 入金時の注意点とは
- 1. 星4以上 失敗しないAmazon商品
- 2. Apple新商品がAmazonで予約開始
- 3. 5000円以下の神ガジェットまとめ
- 4. ogawaやDODがAmazonで最大半額に
- 5. 寝返りの数を最小限に 話題の枕
- 6. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 7. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 8. 即ポチ確定 40%OFFのAmazon商品
- 9. G-SHOCKがAmazonで最大42％OFFに
- 10. シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」のメーカー版「SH-M30」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
- 11. Kindle Unlimitedが2ヵ月間無料
- 12. お酒もノンアルも AmazonでSALE
- 13. Shokzのイヤホンが最大30％オフ
- 14. Amazonセール PS5本体もお得に
- 15. Opal新機能で、AIアプリが作れる
- 16. ザバスのプロテインが最大19%OFF
- 17. 人気のノンフライヤーが24％OFF
- 18. 世界が注目するマジシャンが大集結！/ カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」【まとめ記事】
- 19. Amazonセール パスタは37%OFFに
- 20. 米国防省にハブられたAnthropic。同情の後押しでClaudeがChatGPT抜く
- 1. 大谷通訳がSNS開設 コメント殺到
- 2. 韓国メディアが侍ジャパンに感謝
- 3. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
- 4. 大谷翔平ら選手が天皇陛下に一礼
- 5. りくりゅう「カナダに帰ります」
- 6. WBC豪州 天皇陛下にユニ献上
- 7. WBCで台湾ファンがゴミ拾い 話題
- 8. 葛西紀明 実家放火され母は死去
- 9. 「無料で生中継」にファンが歓喜
- 10. 皇后さま WBC観戦を「楽しみに」
- 1. やす子 自衛官訓練で番組欠席へ
- 2. 前園真聖が重傷 テレ東に批判
- 3. ベッキーの旧姓は「日本に4人」
- 4. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
- 5. マツコ 危機を実感した地方都市
- 6. えなこ ポケモンZA・カナリィのコスプレ披露に「クオリティが高い」「マジ可愛い〜」「ヤバい！」
- 7. 有吉 コウメ太夫を本気で尊敬
- 8. 飯島愛さんのAVが大ヒットした訳
- 9. 高木ブー 93歳の誕生日迎え「100歳目指して頑張ります」 祝福殺到「おめでとう」「長生きして」
- 10. 今泉佑唯 産後の尿もれを告白
- 1. 米の「ワイスピ」ライド公開
- 2. 保存数500% ユニクロが大バズり
- 3. Dカップの母 娘に抜かされました
- 4. 冨永章胤の海外ランウェイに注目
- 5. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
- 6. ゴム1本あればできる！誰でも簡単に清楚系になれる「ハーフアップ」
- 7. 【資生堂パーラー】厳選したいちご品種で仕立てた｢ストロベリーパフェ｣が登場♡
- 8. 【PEACH JOHN】バレンタインデーに向けた限定コレクションが登場♡
- 9. 日本初のエコツーリズムリゾートを目指している星野リゾート 西表島ホテルに宿泊【客室&朝食編】
- 10. 【クロスホテル京都】京都北山杉のティースタンドがおしゃれなアフタヌーンティー
- 11. フレンチクルーラー専門店「FRECKLE donuts」がニュウマン高輪に期間限定オープン！絶品ドーナツに舌鼓
- 12. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
- 13. 12年も彼氏いないが…作らぬワケ
- 14. 「年収制限」結婚相談所に入れず
- 15. IKEAのコスパ抜群ビストロ3品
- 16. パペットスンスン×SENSE OF PLACE！かわいすぎるグラフィックTシャツやスウェットなどコラボアイテムが発売中
- 17. CPAP治療がスタート！期待と不安が交錯する中、体験してみた感想／ドキュメントSAS（4）
- 18. 英国文化が残るシンガポール「デンプシー・ヒル」でオシャレな週末を
- 19. “葵の花”のベールを纏う、ジョルジオ アルマーニ プリヴェ【16SSクチュール】
- 20. メゾン マルジェラ、ジョン・ガリアーノマジックで服の本質を明かす【2017-18秋冬ウィメンズ】