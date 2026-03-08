米国代表で２年連続サイ・ヤング賞の左腕、タイガースのタリク・スクバル投手が８日、代表に残留して今後のＷＢＣの試合で再登板する可能性を示唆した。複数の米メディアが報じた。スクバルは７日（日本時間８日）、Ｂ組の英国戦に先発。初回先頭打者に初球先制弾を許したが、その後は１安打しか許さず３回を投げて１失点５三振の好投を披露した。そして登板後に気持ちに変化が出たようだ。地元報道陣に対応し「こんな感情が頭