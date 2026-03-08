石川県知事選は８日投開票され、前金沢市長の山野之義氏（６３）（無所属）が、再選を目指した現職の馳浩氏（６４）（無所属＝自民・維新推薦）らを破り、初当選を果たした。投票率は５４・６８％（前回６１・８２％）だった。２０２４年の能登半島地震後初めての知事選となり、馳氏の震災対応や今後の復興策などが争点となった。前回約８０００票差で馳氏に敗れた山野氏は、被災地への「知事室」の設置などを主張。国民民主党