目もとの印象は、顔全体の美しさを左右する大切なポイント。そんな目もとケアに注目した新スキンケアとして、YSL BEAUTYから「ピュアショット アイクリーム」が誕生します。働く女性の目もとに着目し、ハリ感などのエイジングサインへアプローチ。繊細な目もとの肌をやさしく包み込み、うるおいとハリ感を与えてくれるアイテムです。毎日のスキンケアに取り入れて、いきいきとした目もと印象を目指してみませんかϖ