舞い上がる“白い粉”に驚きを隠せず野球日本代表「侍ジャパン」は7日に東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦に8-6で勝利し、2連勝を飾った。この試合では日本ハムの伊藤大海投手も登板。その投球内容だけでなく、マウンド上で見せる“所作”に米国の識者が反応した。4回から2番手で登板した伊藤は、先頭打者に死球を与え1死一塁でキム・ヘソンに同点2ランを浴びるも、