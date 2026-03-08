吉田が7回に逆転2ラン野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組の豪州戦に「4番・左翼」で先発出場。7回に逆転2ランを放った。WBC公式はその“決定的瞬間”を伝えた。吉田がパワーあふれる一撃を放ち、東京ドームは大歓声に包まれた。0-1で迎えた7回2死二塁、ボール球の内角スライダーを捉えた。打球初速107.1マイル