◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目でオーストラリアと対戦。0―1の7回に吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が逆転の2ランを放つなど終盤に4点を奪い3連勝で1位突破を決めた。試合後、井端弘和監督（50）は