千葉県茂原市で、同居している29歳の娘の顔を水に沈めて殺害した疑いで58歳の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、茂原市の無職・斉藤千栄子容疑者（58）です。斉藤容疑者は8日、自宅の1階で、同居している娘の加奈さん（29）の顔を水を入れた衣装ケースに沈め、殺害した疑いがもたれています。8日未明に「母親が娘を殺めたようだ。母親が取り乱している」と近隣住民の男性から通報を受けた警察が現場に駆け付け、加