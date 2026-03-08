◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。３点リードの９回に登板した巨人・大勢が２本のソロを被弾したが、１点差を守り切った。試合後、吉見一起投手コーチは「勝てばいい。内容じゃない」と、３連勝を締めくくった右腕をねぎらった。その上で「２本目はなんとか防がないと。そこは反省がある