◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパン・周東佑京外野手（ソフトバンク）が２戦連続の盗塁に成功した。１点リードの８回先頭で四球を選んだ村上の代走として登場。次打者の牧の打席で、カウント０―２からの３球目で完璧なスタートを切り二盗を決め「ほんとに勝ってる場面だったので、盗塁アウトとか牽制アウトにならないように気をつけてはいましたね。行くなら、１２０パーセ