◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの３番手で登板した種市篤暉投手（ロッテ）は１回無安打２奪三振無失点で降板。６、７年ぶりだという連投にも「任されたところは全力で」と力強く言い切った。１点をリードした８回から３番手として登板。伝家の宝刀・フォークを武器に、打者３人に対し、空振り三振、遊ゴロ、空振り三振と圧巻の投球を見せた。普段は先発を務めている右