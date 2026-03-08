公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21番ゲート右）に、WBC1次ラウンドで侍ジャパンがオーストラリアに4―3で逆転勝ちしたウイニングボールが、9日から展示されることになった。日付と井端監督のサイン入り。同博物館では企画展「WORLDBASEBALLCLASSIC侍ジャパン、世界一への挑戦2026」を5月6日まで開催しており、過去の優勝トロフィーなどを展示中。6日の台湾戦、7日の韓国戦と合わせて3