[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節 千葉 2-1 柏 フクアリ]前節の初勝利で波に乗るかと思われた柏レイソルだが、ジェフユナイテッド千葉に1-2で敗れ、1勝4敗の勝ち点3で9位に沈んでいる。チャンスの数では柏が上回っていた。千葉のGK若原智哉の好セーブに度々阻まれたところもあるが、それでも柏がゴールを取りきれない印象は拭えなかった。1トップで先発したFW垣田裕暉は、攻守に課題があることをあげる。「前半あれだけチャン