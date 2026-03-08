FC岐阜は8日、ゲンク(ベルギー1部)とアカデミー育成体制の強化に向けた国際的な連携を開始することを発表した。同日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で調印式と記者会見を実施。クラブは公式サイトで「本取り組みは、FC岐阜が掲げる『育成を強化し、長期的に再現性のある育成体制をクラブとして構築する』という方針のもと、欧州トップレベルの育成クラブとの連携を戦略的に検討してきた中で実現したものです」と説明し、