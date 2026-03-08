[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節 相模原 4-0 栃木SC ギオンス]SC相模原は8日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節で栃木SCを4-0で破り、3試合合計11得点1失点という圧倒的な大差で3連勝を果たした。シュタルフ悠紀リヒャルト監督体制3年目、新たに舵を切ったハイテンポなスタイルでチームが軌道に乗ったなか、一時はサッカー人生の岐路に立たされていた23歳も再起へのステップを踏み出している。MF竹内崇人は筑波大から昨