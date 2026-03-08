8日の水沢競馬2Rは5番人気ハッピーグローリー（牝4＝斎藤雄、父エスポワールシチー）が逃げ切り、騎乗した斎藤友香（ともか、19）はデビュー戦で初勝利を飾った。斎藤は岩手県盛岡市出身。厩務員として斎藤雄一厩舎に所属しながらホッカイドウ競馬の田中淳司厩舎で経験を積み、昨年12月1日付で騎手免許を取得。この日がデビュー戦だった。水沢競馬は9日も開催、斎藤は2、9Rの2鞍に騎乗する。