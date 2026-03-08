「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン４−３オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンの選手たちが整列後、観戦された天皇皇后両陛下、愛子内親王を拍手で見送った。勝利のハイタッチをかわしての整列後、スタンドへ一礼すると、そのままグラウンドに残った侍ジャパンナイン。貴賓席では天皇皇后両陛下、愛子内親王が穏やかな表情で手を振られており、選手たちも見つめながら拍