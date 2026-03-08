侍ジャパンの若月健矢捕手（３０＝オリックス）が逆転勝利に胸をなで下ろし、元同僚の吉田（レッドソックス）に感謝した。８日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア戦（東京ドーム）は打線が打ちあぐね、スコアレスで迎えた６回、一死二塁のピンチで二走ホワイトフィールドが意表を突く三盗を敢行。あわてた若月の送球が右にそれ、一気に本塁突入を許してしまった。「間に合わないかな、と思ったけど…暴投になってしまって申